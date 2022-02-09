لماذا و لمن قالت ميريام فارس (ياريت ما تتفلسف)؟!

ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد أن ظهرت مرتدية ثيابا (أمازيغية) في كليب (معليش) الذي طرحته مؤخرا.

وقالت ميريام، في تصريحات لبرنامج (The Insider بالعربي) عبر قناة (دبي): (يا ريت نرى الجانب الإيجابي، وياريت ما نتفلسف، أنا حبيت أوري الناس أنه يمكننا عمل اللوك الأمازيغي في البيت).

أضافت: (اللباس الإمازيغي لا يتقنه إلا أصحابه، ولكن حبيت أن أجرب، وممكن لأي شخص أن يبحث عبر الإنترنت عن الملابس الأمازيغية وسيظهر له اللوك الذي اختارته في اللباس الأمازيغي).

و كانت ميريام فارس قد طرحت ف فيديو كليب أغنية (معليش)، على إيقاعات أمازيغية باللهجة المغربية، وحقق نحو 4.5 ملايين مشاهدة على قناتها عبر (يوتيوب) حتى الآن.