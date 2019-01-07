لمحبي الصيد.. تعرفوا على تفاصيل نهائيات مسابقة دبي لصيد الأسماك!

​نهائيات مسابقة دبي لصيد الأسماك

إذا كنتم من محبي الصيد، توجهوا إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي في نهائيات مسابقة دبي لصيد الأسماك.

سيتنافس أمهر صيادو المنطقة في هذا الحدث السنوي المميز، فمن برأيكم سيربح الجولة النهائية من المسابقة في العام 2019؟ المنافسة ستكون حامية بين المتبارين خاصة مع وجود جوائز مالية قيّمة. أبقِ عينيك مفتوحتين لمعاينة حجم الأسماك التي سيصطادها الصيّادون. يمكن للمشاركين في المسابقة استخدام قضيب أو بكرة أو اصطياد الأسماك من قارب.

يقوم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سنوياً بتنظيم موسم منافسات في الرياضات المائية حيث تأخذ مسابقة دبي لصيد الأسماك حيزاً مهماً. ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي تأسس في العام 1988، سباقات وبطولات الرياضات المائية لتعزيز وتشجيع التميز الرياضي في المدينة وللاستفادة من طول الخط الساحلي في دبي.