المزيد من ترفيه

1 - 5 من 15

لمحبي الصيد.. تعرفوا على تفاصيل نهائيات مسابقة دبي لصيد الأسماك!

لمحبي الصيد.. تعرفوا على تفاصيل نهائيات مسابقة دبي لصيد الأسماك!
2.5 5

نشر 07 كانون الثاني/يناير 2019 - 09:36 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
​نهائيات مسابقة دبي لصيد الأسماك
​نهائيات مسابقة دبي لصيد الأسماك

إذا كنتم من محبي الصيد، توجهوا إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي في نهائيات مسابقة دبي لصيد الأسماك.

سيتنافس أمهر صيادو المنطقة في هذا الحدث السنوي المميز، فمن برأيكم سيربح الجولة النهائية من المسابقة في العام 2019؟ المنافسة ستكون حامية بين المتبارين خاصة مع وجود جوائز مالية قيّمة. أبقِ عينيك مفتوحتين لمعاينة حجم الأسماك التي سيصطادها الصيّادون. يمكن للمشاركين في المسابقة استخدام قضيب أو بكرة أو اصطياد الأسماك من قارب.

يقوم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سنوياً بتنظيم موسم منافسات في الرياضات المائية حيث تأخذ مسابقة دبي لصيد الأسماك حيزاً مهماً. ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي تأسس في العام 1988، سباقات وبطولات الرياضات المائية لتعزيز وتشجيع التميز الرياضي في المدينة وللاستفادة من طول الخط الساحلي في دبي.

التاريخ02 مارس 2019
الفئةرياضة
الموقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الميناء السياحي، شارع الصفوح
الهاتف+971 4 399 5777
رسم الدخول مجاناً
الموقع الإلكترونيhttp://dimc.ae/calendar

 

Copyright © 2019. Dubai Corporation of Tourism and Commerce Marketing.

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 