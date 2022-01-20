لمن قالت سمية الخشاب: (هعلمك إزاي تبقى راجل)؟!

قالت الفنانة سمية الخشاب إنها لن تتهاون في حقها ووجهت عدة رسائل للمتحرشين على مواقع السوشيال ميديا بعد نشره صورة لها مصحوبة بتعليق غير لائق.

وردت سمية الخشاب على المتحرش، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلة:(لو أنا ماشية في الشارع وفكرت تقربلي هعلمك إزاي تبقى راجل يا دكر).

وأضافت: (أي متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون مرة عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح، أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تتطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها).

من جهة أخرى، أكدت سمية انها تقوم حاليًا بقراءة كلمات عدة أغاني لاختيار واحدة منهم لتغنيها الفترة القادمة، قائلة انها سوف تركز بشكل أكبر في الغناء العام القادم لان جمهورها يطلب منها ذلك.