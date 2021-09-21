لمن وجهت شكران مرتجى منشورها الناري: (إنقلع حلّ عني!)

عبّرت النجمة شكران مرتجى عن استيائها من ظاهرة اعتبرتها تمثل قلة إحترام لشخصها. و من خلال منشورعلى موقع (فيسبوك) كتبت بصراحة عمّا يزعجها قائلة: (ما يزعجني جداً وأشعر به بقلة الإحترام لشخصي تحديداً ومنذ فترة أصبحت طويلة بعض الشيء، أن تقرأ رسالتي على الواتس آب وأراك متصلاً ولا تتم الإجابة لو بنقطة).

وتابعت: (لا أحتمل التجاهل المقصود، خطين تحت مقصود، لأنني أحترم وأحب وأقدر الجميع من أصدقاء وأحبه. هذه الرسالة عامة لمين يريد التواصل معي على الواتساب حتى لو بنكتة أو جمعه مباركة، ولمن لا يريد أقسم بأن حظري سيكون بالنسبة لي أكثر إحتراماً).

وختمت شكران : (هذا الفعل يشبه من يدق الباب ويراه الآخر من العين الساحرة ولا يفتح وقد أعلمه بمجيئه، يعني ببساطة أنقلع حلّ عني!)..

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني كانت شكران قد أنهت تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل (الكندوش) من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين. بينما تتابع تصوير مشاهدها في الموسم الثالث من مسلسل (حارة القبة)من تأليف أسامة كوكش وإخراج سمير حسين.