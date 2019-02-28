لن تصدقوا كم بلغ ثمن حقيبة هيفاء وهبي الجلدية!؟ (صور)

هيفاء وهبي

تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليست بحديثة لإحدى الإطلالات الخاصة بالفنانة هيفاء وهبي، وظهرت في الصورة وبيدها حقيبة جلدية مميزة جعلت العديد من المتابعين يخمنون بأنها الأغلى في العالم بسبب مظهرها الأنيق جدًا.

وبالفعل، تبين قبل أيام قليلة أن نفس الحقيبة التي كانت تحملها هيفاء وهبي بيدها هي الأغلى في العالم بعدما بيعت لأحد الأشخاص بقيمة 298 ألف دولار بحسب ما نقلته تقارير صحفية وتداولته على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يفسر سبب انتشارها مرة أخرى في هذه الفترة.

الجدير ذكره أن الحقيبة الثمينة التي أكملت بها هيفاء وهبي إطلالتها هي باللون الأسود ومصنوعة من جلد التمساح، والهيكل الخاص بها من الذهب الأبيض بالإضافة إلى حلي مزينة بعشرة قراريط من الماس النقي.