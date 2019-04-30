لن تصدق كيف أصبح شكل المطربة التركية غوللو بعد عملية تصغير المعدة

فاجأت المطربة التركية الشهيرة غوللو (Güllü) المعروفة بأغاني الأرابيسك جمهورها بالظهور بقوام ممشوق بعد عملية تصغير للمعدة وخسارة 70 كيلو من وزنها.

بحسب موقع haberler، عندما صعدت المطربة الشهيرة جوللو على المسرح في أنطاليا يوم أمس، قال محبوها: "اكتسبي المزيد من الوزن لكي يظهر وجهك قليلًا".

وكانت المطربة قد أحيت حفلاً نظمه فندق 5 نجوم في أنطاليا، حيث عاش الجمهور لحظات حماسية بسبب أغاني جوللو.

وقالت لمعجبيها: "لقد خضعت العام الماضي لعملية تصغير المعدة، وخسرت 70 كيلو من وزني، الآن لا أحد يستطيع التعرف علي، قديما كنت امرأة بدينة وهكذا يتذكرني الجميع، أصبح كل من يراني الآن يصاب بالدهشة ويقول لي: اكتسبي القليل من الوزن لكي يظهر وجهك قليلاً".

من جانبه، قدم صاحب الفندق رمضان أيبيك إكليلاً من الزهور الى النجمة التركية التي قالت: "أنا عمرى 45 عامًا ولأول مرة أحصل على زهور الأقحوان".

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