الاعتداء على زوجة النجم التركي مسعود أكوستا في مشاجرة على أسبقية ركن السيارة

تعرضت السيدة شفق أوزبير، زوجة النجم التركي مسعود أكوستا، المعروف بشخصية كندال فى مسلسل الوردة السوداء أثناء وجودها فى موقف سيارات من قبل شخصين.

ونشر مسعود أكوستا صورة الرجل الذي قام بالاعتداء على زوجته عبر حسابه على الإنستغرام قائلا: "هذا الشاب وصديقه قاما بضرب زوجتى وسبوها بألفاظاً نابية إذا رأهما أحد فليتواصل معي، وإذا كان صاحب هذه الصورة رجلاً ولديه الشجاعة فليواجهني".

وأضاف: "دعونا نتحدث عما يحدث عندما تهاجم أى امرأة وهي بمفردها. أشكر جميع أصدقائى وإنني أطمئنكم بأن شفق بخير. وقد تقدمنا ببلاغ ضد المعتدي وسوف نجده عما قريب “.

فيما نقل موقع gerçek gündem عن زوجة مسعود قولها :” الشارع ملئ بعديمى التربية. أثناء انتظارى فى موقف السيارات لمدة 45 دقيقة حاول شخص الدخول بسيارته دون مقدمات وأن يركن في المكان الذي لطالما انتظرته، وعندما قلت له خيرا، هاجمني ووجه لى ألفاظ نابية. الشكر لله أن مسعود لم يكن بجانبى وإلا كانت ستحدث أشياء سيئة . لقد قدمنا بلاغاً للشرطة، وسوف يلقى المعتدين ما يستحقون من عقاب”.

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