لهذا السبب أجلت أحلام تصوير "ذا فويس" وكادت أن تنسحب من المشاركة في الموسم الخامس!

بعد الكثير من القيل والقال حول الفترة الماضية التي مرت فيه الفنانة الإماراتية أحلام، وكواليس ما حدث عقب تأجيلها تصوير حلقات برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، كشفت مؤخرًا عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها لذلك خلال مقابلة تلفزيونية على إم بي سي.

وكشفت أحلام في آخر تصريحاتها أنها كانت على وشك الانسحاب من المشاركة في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، حيث أن الانطلاقة للبرنامج جاءت تزامنًا مع مرض زميلتها وصديقتها العزيزة الإعلامية الكويتية فجر السعيد وكانت تفضل وقتها أن تبقى بجانبها خاصة أنها دخلت المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت أحلام السبب في رغبتها آنذاك الانسحاب من المشاركة في البرنامج، هو أن السعيد ليست أي صديق بل هي مقربة جدًا منها، وبالفعل اعتذرت من إدارة إم بي سي وقتها عن المشاركة وفضلت أن تبقى قريبة من صديقتها.

وفي المقابل تفهمت إم بي سي الأمر الذي تمر فيه أحلام، وقاموا بتأجيل تصوير البرنامج 10 أيام، وهو ما انتشر في وقتها أن أحلام أزعجت زملاءها المدربين في البرنامج بسبب تأخرها عن التصوير وتأجيل الموعد الأساسي، إلّا أن السبب الحقيقي هو أنها كانت تريد البقاء والاطمئنان على حالة صديقتها المقربة.