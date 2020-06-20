لهذا السبب حذفت (روتانا) أغنية محمد الشرنوبي (قلبي ارتاح)

حذفت شركة (روتانا) للصوتيات والمرئيات، البرومو الدعائي الأول لأغنية الكطرب الشاب محمد الشرنوبي ، وهي (قلبي ارتاح)، والتي كانت قد بدأت في توزيعها مؤخرًا، على أن يتم طرحها قريبًا، على جميع الحسابات والقنوات الخاصة بها في مصر والعالم العربي.

وجاء هذا الحذف بعدما حذرت المنتجة سارة الطباخ، من التعاون مع الشرنوبي، سواء في التمثيل أو الغناء أو إقامة حفلات أو حملات إعلانية أو تسويق له في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها الوكيل الحصري له، حسبما الاتفاق الأخير الذي تم برعاية اللجنة الثلاثة بغرفة صناعة السينما بتاريخ 16 فبراير/شباط لعام 2020، والذي تم التصالح وقتها بغرفة صناعة السينما و نص التصالح على التزام المدعو بالتعاقد المبرم بينهما الا انه في شهر ابريل/نيسان الماضي اخل بجميع التزاماته التعاقدية للمرة الثانية و لم يلتزم بقرار الغرفة و قام بالتعاقد على اعمال فنية منها غنائية و تمثيلية و إعلانيه و إعلامية دون موافقة الشركة و دون وجهة حق و حجب أموال الشركة عمدًا في حوزته للمرة الثانية.

وأصدرت سارة الطباخ بيانا توضيحيًا، والذي أكدت فيه إنها تواصلت مع مسؤولي شركة (روتانا) بخصوص ذلك التعاقد، فكان ردهم أن الشرنوبي أخبرهم أنه فسخ العقد مع سارة الطباخ، وذلك لم يحدث، لذا صدر ذلك البيان الذي تنبه من خلاله سارة الشركات من التعاون مع الشرنوبي على كافة الأصعدة، وحفاظًا على حقوق شركتها والعلاقة مع الشركات المختلفة.