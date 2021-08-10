نيللي كريم تؤجل عقد قرانها ثلاثة أيام حدادا على دلال عبد العزيز

قررت النجمة نيللي كريم تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها على لاعب الاسكواش المعتزل ورجل الأعمال هشام عاشورثلاثة أيام حدادًا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي توفيت أول أمس، حسب موقع اليوم السابع.

وأشاد كثيرون عبر مواقع التواصل بالقرار الذي يأتي احتراما لمشاعر أسرة الفنانة الراحلة، إضافة إلى حالة الحزن التي تطغى على الوسط الفني.

وكان من المفترض أن تقام الحنة الأحد، امس الاحد على أن يقام عقد القران في اليوم التالي، إلا أن وفاة دلال عبد العزيز تسببت في تأجيل حنة نيللي كريم وعقد القران 3 أيام علي أن يقام يوم الأربعاء 11 أغسطس/آب الجاري.

وسادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة ،حتى أعلن زوج ابنتها الاعلامى رامي رضوان سلبية المسحة ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزن كبير لدى جمهورها في الوطن العربي.

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز لمثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل، منهم، اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ماجد المصري، دينا، وفاء عامر، كريم فهمي، ايمي سالم، نور قدري، بسمة، هاني رمزي، درة وزوجها، نادية مصطفي، الهام شاهين نهال عنبر، دينا الشربيني