لورنس المنسي يبكي يوم فرحه.. وعروسه تتألق بفستاني زفاف

بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، اعلن مشهور السوشال ميديا الأردني لورنس المنسي زواجه من الشابة آية الشوبكي في حفل زفاف فخم، أقيم في قاعات White Hall، بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك يوم أمس الموافق 25 إبريل.

زواج لورنس المنسي وآية الشوبكي

وتألق المنسي وعروسه الحسناء بإطلالتين بهذه المناسبة المميزة، ففي مقطع فيديو شارك مشهور السوشال ميديا عبر حسابه في "إنستغرام"، وثَّق لمحات عن تجهيزاته قبيل حفل الزفاف، إذ استيقظ من النوم وتوجه لغسل وجهه، واحتسى كوب من القهوة على شرفة المنزل، قبل أن يفتحإحدى الدروج ويلتقط منه ربطة عنق سوداء.

وأثناء نظر لورنس للمرآة أثناء تجربته ربطة العنق، تتحول الكاميرا إلى زوجته التي تبدأ بهندمة ربطة عنه، لكن دون إظهار ملامحها.

إطلالة زوجة لورانس المنسي في حفل زفافهما

وتضمن الفيديو اكسسوارات العروس من بينها تاج ضم في تصميمه الآية القرانية "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"، التي صممت باللون الذهبي.

واختارت العروس لإطلالتها الأولى فستانًا أبيض من قماش الساتان الذي انسدل على جسدها بطريقة انسيابية، فيما جاءت قصة الصدر بحواف حادة، وغطيت من الفوق بقطعة من الشيفون المطرز بقماش الدانتيل، كما تميَّز بذيله الطويل وأكمامه الطويلة.

ولإطلالتها الثانية، اختارت فستان عاجي مزيَّن بحبيبات الترتر البراق وجاء بقصة الحورية التي عانقت جسدها بطريقة أنيقة، فيما جاء بأكمام متوسطة الطول وقصة صدر عريضة.

أما بالنسبة لالمنسي، اختار لجلسة التصوير وبداية الحفل بدلة توكسيدو مؤلفة من جاكيت أبيض وقميص أبيض نسَّقهما ببنطال أسود وفيونكة سوداء. أما لإطلالتها الثانية، اختارت بدلة توكسيدو سوداء أنيقة.

وشكر لورانس كل من حضر الحفل عبر مشاركة مقطع فيديو له رفقة عروسه بينما يحاول مسح دموعه، وكتب: "دموع الفرح شكراً لانك بحياتي.. شكراً لكل شخص شاركني فرحتي وكل شخص باركلي وكل شخص لقيت منو كلام حلو من كل قلبي بحبكم والله شكراً على كل كلامكم الله يسعدكم وعقبال ما افرح فيكم كلكم ان شاء الله واشوفكم بسعادة على طول".

