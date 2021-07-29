لوسي في مأزق بعد تفوهها بلفظ ذو دلالة جنسية.. وهكذا بررت الموقف!

تعرَّضت الفنانة المصرية لوسي لموجة من الغضب مؤخرًا بعد انتشار فيديو لها وهي تغني في حفل الساحل الشمالي، حيث تلفظَّت بلفظ خارج وله دلالة جنسية خلال الغناء والرقص على خشبة المسرج.

وقد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للوسي وهي تغني وتتمايل على أنغام الموسيقي، لتصرخ عاليًا متلفظة بكلمة "أحة"، وقد كررتها أكثر من مرة بنبرات صوتية مختلفة، ما أثار التساؤلات حول إذا ما تعمَّدت ذلك أو كان عن غير قصدّ.

وسارع رواد مواقع التواصل للتعليق على الفيديو والتعبير عن غضبهم واستهجانهم لمثل هذه الألفاظ الخارجة، فعلَّقت إحداهن: "ايش تتوقعو من وحدة حياتها رقص وملاهي".

وكتب آخر: "مؤرفه مفيش دم ابدا مجرد حركات عشان تلفت الانتباه".

وعلَّق أحدهم ساخرًا: "هي مش بتتنيل ترقص، غنت امتي دى صوتها نشاز".

لوسي تنفي تفوهها بلفظ خارج

نفت لوسي استخدامها لفظًا خارجًا، وأكَّدت وجود سزء فهم أو أجري تلاعب في الصوت مُشيرةً أنها كانت تغني لأصدقائها المتواجدين في الحفل وأرادت تحيتهم بقول "أحلى أحلى أحلى ناس" إلَّا أن عيبًا فنيًا أصاب الميكروفون ما أدى إلى قطع الصوت في بعض الكلمات، ولهذا فهم البعض الموضوع بشكل خاطيء .

وأضافت لوسي في تصريح لموقع FilFan.com:" أنا ست محترمة، ولبسي كان محتشم ومش عريان ، وفي ناس عايزة تفسر الكلام على هواها هو أنا قلت إيه غير أحلى فيها إيه كلمة أحلى فيها قلة أدب؟.. بقول أحلى ناس أحلى جمهور، أنا مخارج الألفاظ عندي كويسة طب أعمل إيه؟!".

وتابعت: "لو واخدين الجملة غلط دي حاجة تخصهم متخصنيش .. أنا بحترم نفسي وبحترم الناس، ومفيش مناسبة علشان أقول لفظ خارج ومحدش قالي حاجة وحشة عشان أقول لفظ خارج .. اسمعوا فايزة أحمد وأم كلثوم بيقولوا حرف الحاء ازاي".

وأكَّدت أن الفيديو خضع للمونتاح لكي يصل بمظهر منافي لمبادئها.

ما معني لفظ "أحة"؟

يروي البعض أن هناك دلالة جنسية للفظ "أحّة" وأنها لفظ اباحي يرتبط برد الفعل الذي تصدره الأنثى عند وصولها للنشوة الجنسية أو التأوهات الجنسية وهو ما يجعل الكلمة غير مقبولة. كما يقال أنها مرادف "للشخرة" يقولها الشخص للتعبير عن أنه على استعداد للقيام بأي شيء.‎