مريم حسين تدعم المجرم الوسيم كاميرون هيرين.. وفيديو لمؤخرتها ردًا على المنتقدين!

دائمًا ما تًحاول الفنانة المغربية مريم حسين إثارة الجدل بتصريحاتها وإطلالاتها الجريئة، ويبدو أنها توَّد تصدر الترند عبر الحديث عن قضية المجرم الوسيم الأمريكي كاميرون هيرين التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.

وشاركت مريم حسين عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو برفقة صديقها مصطفى يتحدثان عن قضية كاميرون، وسألت صديقها حول رأيه، ليجيب: "حرام الزلمة ما قاصد، ما كان في سوء نية".

وقاطعته مريم حسين قائلة: "بس حرام،لأنا كلنا نحنا المراهقين ياما سوينا ياما كنا، بس حرام 25 سنة مدري كم".

وتابع حسين بنبرة من السخرية أنها تعتزم السفر برفقة ابنتها إلى أمريكا لزيارة بيت القاضي المسؤول عن قضية كاميرون للتضامن مع المجرم الوسيم ليس من أجلها بل من أجل الفتيات المهووسات به، كما بدأت الهتاف باسمه أثناء سيرها في الشارع.

وأشارت أن تضامنها ليس من أجلها بل من أجل الفتيات العربيات، موضحة أنها بطبيعة الحال على علاقة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على تصريحها، فكتبت إحداهن مُعلقة: "لو بنتك كان قلتي أعدموه من حره قلبك عليها.. فلا تتفلسفين".

وعلَّقت أخرى: "كلنا أيام المراهقة لا حبيبتي لا تجمعي حنا كنا ببيوتنا ومحترمين وماسوينا شي ...كلن يرى الناس بعين طبعه... مسويه شوو حضرتها واشتاقت للمحاكم".

وكتب آخر: "يعني تركتوا المظلومين في كل العالم ودافعتوا عن هذا ولا إثارة جدل بس عشان تطلع ترند".

وعلَّق آخر منتقد: "هاي انتي الي ياما سويتي وفعلتي مواحنا.وحتى لو سوينا مارحنا بطيشنا ضيعنا حياة ٢اشخاص أبرياء".

مريم حسين بإطلالة جريئة

وشاركت مريم حسين فيديو لها من داخل صالة الألعاب الرياضية مُرتدية كروب توب مفتوح الصدر وليغينغ ملوَّن مٌبرزًا منحنيات جسدها.

ونشرت فيديو وهي تتمايل على أنغام أغنية أجنبية موجِّهة رسالة لأولئك الذين ينتقدون تكرارها لذات الأغنية كثيرًا، حيث أمالت مؤخرتها، وعلَّقت: "حق كل من يقولي ما عندك غير هالأغنية.