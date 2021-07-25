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لوسيد تخطط في طرح أسهمها للعموم من خلال اندماج جديد

منشور 25 تمّوز / يوليو 2021 - 08:17
لوسيد تخطط في طرح أسهمها للعموم من خلال اندماج جديد
تعتزم شركة Churchill Capital IV وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، الاندماج مع شركة لوسيد
أبرز العناوين
تخطط شركة لوسيد لطرح أسهمها في الاكتتاب العام للحصول على المزيد من السيولة لتمويل مشاريعها، وذلك بعد رفض المساهمين زيادة رأس المال في اجتماعهم الأخير.

تخطط شركة لوسيد لطرح أسهمها في الاكتتاب العام للحصول على المزيد من السيولة لتمويل مشاريعها، وذلك بعد رفض المساهمين زيادة رأس المال في اجتماعهم الأخير.

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وتعتزم شركة Churchill Capital IV وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، الاندماج مع شركة لوسيد. ووفق صحيفة أمريكية فقد صوت 97% من المستثمرين في لوسيد لصالح عملية الاندماج. مع ذلك لم تكن النسبة كافية حيث قالت Churchill Capital IV في بيان “لا تزال الشركة بحاجة إلى أصوات إضافية للحصول على الموافقة على هذا الاقتراح بأغلبية أسهمها القائمة”. ونتيجة لذلك، تم تأجيل الاجتماع للحصول على الأصوات المطلوبة.

جدير بالذكر أن اهتمام Churchill Capital IV بشركة لوسيد يعود لعدة أشهر، ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة لوسيد بنحو 500%، تقيم الشركة حالياً بـ24 مليار دولار بينما تمتلك 4.4 مليار من السيولة النقدية.

كلمات دالة:لوسيد

Via SyndiGate.info


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