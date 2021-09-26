ليالي تتهم طليق مودل روز لاستغلالها من أجل إغاظة الاخيرة.. وهو يثبت كذبها بالأدلة

عاد اسم مودل روز لتصدر قائمة الأكثر تداولًا في السوشال ميديا الفترة الماضية بسبب طليقها رجل الأعمال السعودي محمد آل حمود وعلاقته بالسعودية مودل ليالي.

وفي التفاصيل انتشرت منذ مدة أنباء عن علاقة جديدة في حياة محمد آل حمود تجمعه بالسعودية موديل ليالي، وبعد تداول هذه الأخبار بكثرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد هذه الضجة خرجت موديل ليالي لتنفي الأمر وتوضح حقيقة ما حدث، وقالت موديل ليالي في فيديو نشرته عبر سناب شات، إنه منذ مدة تواصلت معها فتاة من سناب شات صديقة لمودل مشهورة "مودل روز" وقالت لها إن هناك فرصة عمل لها في مدينة لوس أنجلوس، وبالفعل ذهبت إلى هناك واستأجرت شقة وسيارة.

وعندما ذهبت إلى الشركة اكتشفت أن المسؤول عنها هو مدير أعمال موديل سعودية الذي اتضح لاحقًا أنه زوجها، وأضافت إنها خلال تواجدها هناك سألت من في الشركة في حال كان هذا الشخص زوج مودل روز لينكروا الأمر.

وأردفت أنهم بدأوا بالحديث بالسوء عن مودل روز وأخلاقها وانها حاولت الدفاع عنها، واكتشفت لاحقًا ان سبب الاتصال بها كان من أجل اغاظة مودل روز كون أكثر شخصيتين تكرهما هي والفاشنيستا نهى نبيل.

واستطردت قائلة إن الشركة ليس لها أساس من الوجود بالاصل وتم انشائها من أجلها، كما أضافت بأن محمد الحمود لا يملك أي نقود وانه استدان منها 15 ألف دولار.

رد محمد الحمود طليق مودل روز

من جانبه لم يلتزم محمد الحمود الصمت وقرر الرد على مودل ليالي، وقال إن كل ما قالته ليس له أساس من الصحة، كاشفًا انها هي من توجهت إليه في لوس انجلوس ليساعدها، لانها ارادت ان تسكن في المنطقة التي يسكن بها، وهي منطقة راقية لا يمكن لأي شخص تحملها، وقال إن اضطر لطلب وساطة بعض الأصدقاء لتتمكن من العيش بها.

وأوضح أن الشركة مودل ليالي حاولت التواصل معه وأن الشركة رفضت دعمها كونها لا تقدم أي محتوى مهم، كما كشف أن الـ 15 الف دولار كانت هي من استأجرت بهم سيارة ولا علاقة له بالأمر، ونشر عقد يؤكد كلامه، مضيفًا أنه يملك الكثير من الادلة الأخرى.