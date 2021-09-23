أشقاء مودل روز يحتفلون باليوم الوطني.. والجمهور "الأولاد أحلى من البنات"!

يصادف اليوم الـ 23 من شهر أيلول مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يحتفل فيه الشعب السعودي والمشاهير من بينهم مودل روز.

فيديو متداول لـ أشقاء مودل روز وهم يحتفلون بهذه المناسبة على أنغام الأغاني الوطنية أظهرهم إلى جانب شقيقتهم الثانية والتي ارتدت فستان أخضر بهذه المناسبة وسط الأعلام السعودية وقالب حلوى.

الجمهور بدوره أطلق على الفيديو عدة تعليقات كان منها "حرام لسى اخوانها صغار الله يرحم ابوهم ويعين امهم".. وتابع آخر "الاخوان مغصوبين ع الاحتفاليه"..وجاء في تعليق أحدهم "الاولاد احلى من البنات"..

مودل روز بإطلالة جريئة!

أمس شاركت مودل روز صُور جديدة لها وصفها الجمهور بالجريئة، إذ أطلت بتوب قصير باللون الأسود كشف عن أغلب مناطق جسدها بطريقة واضحة وانهالت التعليقات على المودل والتي كانت:

"من نفخت هالبالونتين وحالتها ماتطمن لايكون سيلكون مغشوش وضرب بالمخ"... وجاء في تعليق أحدهم "هذه ليش ما تتعرى ملط وتريح نفسها"..

مودل روز وفيديو راقص!

روز خلال الفترة الماضية اتجهت أكثر لإثارة الجدل سواء من خلال الإطلالات أو وصلات الرقص التي تؤديها، وكان آخر هذه الفيديوهات من عرض أزياء لصالح إحدى العلامات التجارية وبالتحديد من حفل ما بعد العرض، إذ أن روز ظهرت بفستان قصير وبدأت بتأدية حركات راقصة على أنغام أغنية جاء في كلماتها "عاهرة".

طلاق مودل روز !

قضية طلاق المودل السعودية كانت وما زالت حديث الجمهور بعد ما تم كشف الكثير من التفاصيل عن طريق زوجها رجل الأعمال السعودي محمد آل محمود والذي أكد تغير تصرفات روز معه ومع اصدقائه من بعد دخول شاب مثلي الجنس يدعى "نيكولا" إلى حياتها.

روز كانت قد أكدت بعدة تغريدات أنها رفعت قضية خلع ضد زوجها في المحاكم السعودية وأنه لم يتم البت في الأمر إلى حد الآن وهو ما أغضبها، أما محمد فرفع الدعوى عن طريق المحاكم الأمريكية مطالباً بحقوقها منها وقيل وقتها أنه صدر حكم لصالحه بالحصول على تعويض مالي منها بشكل شهري ولآخر عمرها وهو ما نفته روز وأكدت أن الموضوع لم ينتهي بعد.

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