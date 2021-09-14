مودل روز تثير غضب الجمهور بوصلة رقص على أنغام أغنية "عاهرة"!

مودل روز واثارة الجدل من جديد وكأنها أصبحت جزء من حياتها اليومية التي تعيشها بشكل غريب من بعد طلاقها.

مودل روز شاركت فيديو أظهرها وهي ترقص في إحدى الحفلات بطريقة تم وصفها بـ "الأوفر"، وما زاد الهجوم عليها كان استعراضها لجسدها على أنغام أغنية جاء في كلماتها "عاهرة"... وكان من بين تعليقات الجمهور الساخرة "حياة فاضیه ومافیها ای معنی او رساله، تعری، رقص، تصویر، والنهایه مایعلم فیها الارب العالمین، اللهم ربی نسألک حُسن المنقلب وحُسن العاقبه"...

وتابع أخر "الي لاحظته ب اغلب المشهورات بس تتطلق تقلع اكثر كأن حيائها يموت مع ورقة الطلاق يعني زوجگ الي كان مانعگ ولا تقهري طليقگ الحمدلله الذي عافانا"... وجاء في تعليق أحدهم "ترقص على بيتش؟عارفه نفسها الله لا يبلانا"...

مودل روز كانت منذ أيام قد شكلت صدمة للجمهور بعد أن أطلت بتوب مكشوف من دون حمالة صدر مما جعل ملامح المنطقة العلوية واضحة للعين، ومن بعدها تم تداول فيديو راقص لها من داخل أحد أماكن السهر بمناسبة عيد ميلادها.

طلاق مودل روز !

خبر طلاق مودل روز كان قد شغل الحديث خلال الأشهر القليلة الماضية بعد مشادات كلامية و سلسلة فضائح بين المودل وطليقها رجل الأعمال السعودي محمد آل محمود كانت بدايتها بتغير تصرفات روز بعد تعرفها على شاب مثلي الجنس ومحاولتهم لرمي محمد وراء القضبان عن طريق إدعاء كاذب.

خلال فترة الطلاق تم تداول خبر مفاده أن روز مُجبرة على دفع مبلغ مالي ضخم كل شهر لاخر عمرها لطليقها بحكم قوانين الطلاق في فلوريدا، إلا أنها نفت الأمر من خلال حسابها وأكدت أن القضية ما تزال في المحاكم الأمريكية.

الأمر لم يتوقف هنا، روز كانت قد ناشدت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمستشار تركي آل الشيخ من أجل مساعدتها في قضية الطلاق وأن تتم في المملكة العربية السعودية بسبب عدم قدرتها لحد الآن من الحصول على حكم الخلع بحقه.

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