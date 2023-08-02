ليزو مُتّهمة بالتحرّش الجنسي من قبل راقصيها.. والسخرية من أوزانهم

تواجه النجمة العالمية "ليزو" اتّهامات بالتحرّش الجنسي وخلق بيئة عمل معاديّة بعد أن قامت 3 من الراقصات اللواتي كن يعملن لديها برفع دعوى قضائية ضدّها بسبب تصرفاتها المثيرة للجدل

تفاصيل الدعوى القضائية ضد ليزو



وفي تفاصل القضية المثيرة للجدل رفعت 3 من الراقصات السابقين اللواتي كن يعملن سابقًا معها، دعوى قضائية ضدّها اتهموها بخلق بيئة عمل معاديّة والسخريذة من أوزانهن بالاضافة الى قضية تحرّش جنسي.



وبحسب شهادات الراقصات قامت الفنانة العالمية المثيرة للجدل بإهانة إحدى الراقصات وذلك بسبب زيادة وزنها كما أنها قامت بطردها فيما بعد، ولم تتوقّف عند هذا الحدّ بل اتُهمت ليزو بإهانة الراقصين والتدخّل في تفاصيل حياتهم الخاصة مثل العلاقات والعذريّة.



وادعت إحدى الراقصات بأن النجمة المثيرة للجدل أجبرتها على لمس راقصة تعريّ اخرى في ملهى ليلي بطريقة غير لائقة، كما قامت هي بنفسها بلمس الراقصة من مناطقها الحساسة بطريقة غير لائقة بالرغم من رفضها لهذا الأمر كلياً.



وأكّدت هذه الراقصة بأنها وجدت نفسها في موقع غير لائق بعد ان قامت بمهاجمتها حتى قررت الانسحاب.

نبذة عن ليزو



يشار بأن ليزو هي مغية أمريكية اشتهرت من خلال اغنية Truth Hurts خلال عام 2018 وكانت دائماً ما تزعم امام الاعلام بأنها تدافع عن أصحاب الوزن الزائد، وهو ما أثار الجدل حولها بعد انتشار تصريحات الراقصات.