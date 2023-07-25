النجمة العالمية ليزو تثير غضب الجمهور بعد شربها الخمر من حذائها على المسرح

أثارت النجمة العالمية "ليزو" غضب الجمهور خلال إحيائها حفلاً غنائياً مؤخرًا في مدينة سيدني حيث صدمت المتواجدين في الحفل بتصرف صادم ومثير للجدل وصف بـ "المقزز" جعلها تتصدّر الترند.

ليزو تشرب الخمر من حذائها على المسرح



وخلال أداء النجمة العالمية لحفلها الغنائي في مدينة سيدني في استراليا وبحضور عدد ضخم من الجمهور أوقفت الغناء بشكل مفاجئ وقامت بوضع زجاجة الخمر في حذائها الضخم الأسود.



وبالرغم من أنها كانت تشعر بالاشمئزاز بشكل كبير من هذا التصرّف إلا انها قامت بشرب الكحول من حذائها وسط حماس كبير من الحاضرين.



واعتبر الكثير من الجمهور أن النجمة الشهيرة حرصت على مجاراة جمهورها الأسترالي، حيث ان هذا التصرف هو تقليد شهير في استراليا يدعى "shoey" ويقوم من خلاله الأشخاص بشرب الخمر من الحذاء.



وعلّقت ليزو على هذه التجربة: "أستراليا كيف ما زلتم تمشون يا رفاق، اذا كانت هذه الطريقة التي تشربون بها الخمر؟".

وبالرغم من الهدف كان مراعاة جمهورها الأسترالي وارضائهم إلى أن الجمهور الأمريكي عن غضبهم لقيامها بهذا التصرف مؤكدين أنها لم نكن مضطرة على ذلك.

وعلى صعيد آخر تشارك الفنانة العالمية في الألبوم الخاص لفيلم باربي الذي يعرض في السينمات العالمية في الوقت الحالي ويحمل اسم BARBIE THE ALBUM وأصدرته أتلانتيك ريكوردز.

ويضم الألبوم إلى جانب ليزو نخبة من النجوم أبرزهم سام سميث، أفا ماكس، دومينيك فايك، خالد، ذا كيد لاروي، تامي إمبالا، هايم، وغايلي.