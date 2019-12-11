ليزو تقف بالمرصاد لمنتقدي ملابسها المثيرة: "انتقاداتكم ليس لها أي تأثير عليّ"

أصرت النجمة "ليزو" من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على انستغرام بأنها لا تتأثر بالتعليقات السيئة والسخرية من مظهرها وملابسها التي ارتدهم أثناء حضورها للملعب.

وكانت ليزو قد ظهرت في الملعب وهي ترتدي فستان باللون الأسود والمفتوح من الخلف بفتحة كبيرة أظهرت مؤخرتها بالكامل مغطاة بشبكة، بينما كانت ترقص بين الجمهور بطريقة مثيرة مع حركات المشجعين.

وانتقل المتابعين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقادها على ظهورها بتلك الملابس، إلا ان ليزو كانت لهم بالمرصاد فقد قالت: "انتقاداتكم ليس لها أي تأثير علي فإذا كنتم حقاً لا تحبون شخصيتي فيمكنكم تقبيل... لأنه سيجعلكم تذهبون بعيداً".

وأضافت: "الأشياء التي اختار القيام بها كإمرأة يمكنها أن تلهمك بأن تفعل الشيء نفسه"، وتابعت: "لا يجب أن تكون مثلي عليك أن تكون أنت نفسك وألا تسمح لأحد بمنعك أو إحراجك من أن تكون نفسك، فهذه مجرّد انتقادات ليس لها أي تأثير عليّ".

واستطردت: "النقد السلبي ليس له أي مصلحة في حياتي ولا سيطرة على مشاعري فأنا أسعد من أي وقت مضى وأنا محاطة بالحب وأريد نشره"، ثم قالت: "أنا شخص قوي وصلب وأنا أعلم بأني صادمة لأنكم لم ترون منذ فترة طويلة جسداً يشبه جسدي ويفعل كل ما يريد القيام به".

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