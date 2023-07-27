ليلة رومانسية مع حبيبته توقع طارق العريان في ورطة.. هكذا كشف خيانته لأصالة

احتفل المنتج الفلسطيني طارق العريان وعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان بمرور 4 سنوات على علاقتهما، وذلك في أجواء طغت عليها الرومانسية.

طارق العريان ونيكول سعفان يحتفلان

وتوجَّه العريان عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك سلسلة صور للأمسية الشاعرية التي جمعته بسعفان، الأولى استعرضت الأخيرة خاتمها الألماسي الذي زين اصبع البنصر، وفي صورة أخرى ظهر محتضنًا إياها أثناء جلوسهما إلى جانب بعضهما البعض، وأمامها قالب حلوى كتب عليه "ذكرى سنوية سعيدة".

وأرفق العريان الصور بتعليق، كتب فيه:"أربع سنوات معك، وعمر كامل لأمضيه معك".

كما شاركت سعفان عدة صور توثق فيه ديكورات الليلة الرومانسية، إذ ظهرت طاولة مزينة بالشموع وبتلات الورود، وأطباق السوشي الفاخرة.

طارق العريان يكشف خيانته لأصالة

ورغم الرومانسية التي جمعت الثنائي، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا غضبهم واستيائهم من علاقتهما، متهمين العريان بخيانة زوجته السابقة الفنانة السورية أصالة نصري، لاسيما أنهما أعلنا طلاقهما قبل 3 سنوات، فيما مضى على علاقته بسعفان 4 سنوات.

وكتبت إحدى المتابعات: "يا الله لما طلعت مع اصالة و نيشان في يونية ٢٠١٩ كنت عم تخونها؟"، وأضافت أحرى: "ده اعتراف صريح وتأكيد علي أنك خنت. أصالة فعلا 😂😂 يا بجاحتك يا اخي ...ربنا يرزقكم علي قد نواياكم أضعاف أضعاف".

وعلَّقت أخرى: "بيقولك خلي الكذاب ينسى واسالو ثاني .. كنت بتقول عرفتها بعد انفصالي وهي بتقول مادخلتش علاقة مع متجوز .. في الاخر تطلع تفضح نفسك 🤣 اربع سنين دي ايام ما كنت بتجدد عهود فتوام روحي 🤣 ما بني على باطل فهو بااطل مهما طول و كلما الواحد روج انو سعيد كلما كانت سعادتو بالواقع مزيفة .. هابي انيفرساري".

