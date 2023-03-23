"ولاد رزق" يعود بـ"القاضية".. وطارق العريان يثير حماسة متابعيه

كشف المخرج الفلسطيني طارق العريان عن بدء التحضير لتصوير جزء ثالث من فيلم " ولاد رزق " تحت عنوانٍ جديد يحمل اسم "القاضية".

جزء ثالث من فيلم ولاد رزق

العريان، توجَّه عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك صورة له واقفًا إلى جانب المؤلف صلاح الجهيني والمنتج موسى عيسى، لافتةً إلى أنهم مستعدين لتصوير العمل الذي سيحمل اسم "القاضية".

وأرفق العريان الصورة بتعليق، كتب فيه: "ولاد رزق 3 يأتي قريبًا، القاضية".

وأعرب المتابعون عن حماسهم لمشاهدة العمل، لافتين إلى أنهم يودون استرجاع الذكريات لبعض الشخصيات، حيث كتب أحدهم: "عاوزين حاجه من ريحة تيتو كدا او حاجه سكورسيزي مع تارانتينو".

موعد عرض فيلم ولاد رزق 3

وكان السيناريست صلاح الجهيني قد كشف موعد عرض الفيلم، حيث أوضح أنه من المحتمل أن يطرح عام 2024، وكتب في منشور له عبر حسابه في "فيسبوك": "مشروع فيلم ولاد رزق ٣ في خطتنا بس مبدأناش فيه لحد دلوقتي.. إن شاء الله يتعرض في ٢٠٢٤».

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب،و نسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود.

أحداث فيلم ولاد رزق

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة، متعاهدين على عدم الافتراق عن بعضهم البعض، لكن عملية فاشلة تؤدي إلى اندلاع الخلافات الدفينة فيما بينهم، حينها يقرر الشقيق الأكبر والعقل المدبر تركهم؛ ما يؤدي إلى تورطعم في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات.

