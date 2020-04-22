ليلى أحمد زاهر تشارك الجمهور صورة من كواليس مسلسل "الفتوة" في رمضان 2020

شاركت ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة من كواليس مسلسل "الفتوة" في رمضان 2020 الذي تشارك فيه مع كوكبة من النجوم في مصر،وظهرت في الصورة مع بطل العمل الفنان ياسر جلال.

وتركت ليلى أحمد زاهر تعليقًا على الصورة التي جمعتها مع الفنان ياسر جلال في كواليس تصوير "الفتوة" وقالت: "نورا حسن الجبالي..مين متحمس لرمضان، باقي 3 أيام".

ولاقت الصورة تفاعلًا لافتًا من الجمهور وحتى من قبل بعض النجوم مثل نسرين طافش التي علقت على صورة ليلى أحمد زاهر وقالت: "يا روحي القمراية" وأرفقت في نهاية التعليق "إيموجي" قلب حب".

والجديربالذكر أن مسلسل "الفتوة" تدور أحداثه في عالم الأحياء الشعبية، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، ويشاركه في التمثيل كل من أحمد صلاح حسني، ومي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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