راح ملح الحبيب..علا الفارس تستفز السعوديين بتغريدة عن النفط وشمس ترد بالنيابة!

سادت يوم أمس حالة من السخط والغضب العارم على السوشيال ميديا، وذلك بعد أن قامت علا الفارس بنشر تغريدة على تويتر علقت من خلالها على الإنخفاض الحاد في أسعار النفط عالميًا بطريقة ساخرة، ليعتبرها البعض بأنها سخرية مباشرة من السعودية.

وفي التفاصيل، من المعروف لدى الجميع الخلاف بين الإعلامية علا الفارس والسعوديين خاصة بعد أن كانت تعمل في قنوات إم بي سي وانتقلت لاحقًا للعمل في القنوات المعادية لهم وهي قنوات الجزيرة في قطر، ومنذ ذلك الوقت ترسخت الأحقاد بين الطرفين ولا زالت تظهر حتى هذه اللحظة.

وعلى إثر ذلك، انهالت التعليقات والانتقادات يوم أمس على علا الفارس بعد أن سخرت من النفط وانخفاضه عالميًا بسبب فيروس كورونا وهو يعتبر المدخول المالي الأضخم للسعودية ، حيث كتبت في تغريدة ساخرة قائلة: "5 بدولاااار! راح ملح الحبيب".

٥ بدولااااااار !



راح ملح الحبيب 😅 — علا الفارس (@OlaAlfares) April 20, 2020



واعتبر البعض بأن تغريدة علا الفارس استفزاز واضح للسعوديين والمفاجأة في التعليقات كانت الفنانة شمس الكويتية التي ردت على تغريدة الفارس وقالت: " الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان".

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مناوشات واستفزازات بين علا الفارس وروّاد مواقع التواصل في السعودية، وفي الغالب لن تكون المرة الأخيرة، وفي بعض الأحيان كانت تصل الأمور إلى حد المطالبات بمحاسبتها.

الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان — SHAMS 🌕 (@shamsofficial) April 21, 2020

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