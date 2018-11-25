ليلى اسكندر بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل في السعودية..شاهد بالفيديو!

الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر

أطلت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر من جديد في إحدى حفلات الزفاف التي قامت بإحيائها في السعودية، وأثارت موجة من الجدل بعد مشاركتها للصور والفيديوهات الخاصة بالحفل، وذلك بسبب إطلالتها التي وصفها البعض بالجريئة.

وظهرت ليلى اسنكدر في الصور والفيديو التي قامت بمشاركتهم عبر حسابها على موقع إنستغرام مرتدية فستان باللون الأحمر مكشوف من جهة الصدر والفخذ، وتتمايل مع الموسيقى بطريقة أثارت واستفزت بعض متابعيها.

ومن بين الانتقادات التي وجهت للفنانة اللبنانية، كتبت لها إحداهن وقالت: " مع احتراماتي هذا فستان؟!! اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. تذكروا أن الله شديد العقاب، يارب لا تخزنا في النار”.

وفي الجهة المقابلة كان هناك من دافع عن ليلى اسكندر وقال: " لا يكثر هرجكم هيا حره والله انه يليق عليها كل شي تسويه وحنا نفتخر فيها وفي دعوتها على اعراسنا ونستانس فيه والله فيها قبول من الله يجذب".

View this post on Instagram A post shared by ليلى اسكندر | Layla Iskandar (@layla_iskandar) on Nov 23, 2018 at 6:10pm PST

وكانت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، قد تعرَّضت منذ أيام لانتقادات لاذعة؛ بسبب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها خلال إحيائها حفل زفاف في الطائف، بعدها مباشرة أطلت على جمهورها، مرتدية النقاب.

وقررت ليلى أن ترد من خلال تطبيق “الستوري” عبر حسابها على “إنستغرام”، قائلة: “فقط توضيح.. لمن يعتقد أني مهتمة برأيه فيني.. القاضي راضي أنت شو دخلك؟”.

View this post on Instagram A post shared by ليلى اسكندر | Layla Iskandar (@layla_iskandar) on Nov 24, 2018 at 5:00am PST