ليلى اسكندر تقابل الإساءة بالإحسان وهكذا ردّت على مي العيدان!

ليلى اسكندر

بكل ما تحمله الكلمة من معنى للأدب والإحسان مقابل الإساءة، ردّت الفنّانة ليلى اسكندر على آخر تعليق من قبل الإعلامية مي العيدان والتي هاجمتها وسخرت منها بسبب عدم اتقانها للهجة الخليجية ونصحتها بالعودة لغناء الأغاني بلهجتها اللبنانية.

وكان رد ليلى اسكندر على ما قالته العيدان: " حبايبي ..الأخت العزيزة مي العيدان.. شكراً على رأيك فيني وبعتبرها هديتك لي بمناسبة ولادتي يا وفية يا بنت الأصل يا راقية".

وتابعت: " وبالنسبة لي ردّ الناس كان أعظم وأروع شيء قريته بكل مسيرتي الفنية وأكثر من كافي لك ولكل شخص يشبهك في حياتي".

الجدير بالذكر، أن مي العيدان بدأت هجومها وكلامها الناقد كعادتها عندما بدأت ليلى اسكندر الحديث عن وجود أشخاص يحاربونها في رزقها، وقالت لها: " ليلى إسكندر تتكلم عن قطاعين الأرزاق.. أوكي إنتي مو لبنانية أبي أفهم ليش ما تغنين بلبنان إنتي حتى النطق الخليجي بأغنيج غلط".