ليلى طاهر تصاب بفيروس كورونا

كشف الإعلامي محمود سعد عن إصابة الفنانه ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد ، مؤكدا أن حالتها مستقرة ، و تخضع للعلاج، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن ليلى طاهر اسمها الحقيقي شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي، من عائلة تمتد جذورها إلى أصول تركية.

ليلى طاهر من مواليد 13 مارس عام 1939، واهتمت أسرتها بتعليمها حتى حصلت على بكالوريوس خدمة إجتماعية.

أول من اكتشف ليلى طاهر المنتج رمسيس نجيب واختار لها اسم (ليلى طاهر) من أسماء بطلات روايات إحسان عبد القدوس، وقدمها للمرة الأولى عام ،1958من خلال فيلم أبو حديد الذي أدت فيه دور البطولة مع فريد شوقي.

عملت ليلى طاهر بالوقت نفسه مذيعة في التلفزيون المصري، وقدمت عددًا كبيرًا من البرامج، منها مجلة التلفزيون، وعندما تلقت عرضًا بالتعيين الدائم شريطة الامتناع عن التمثيل فضلت الفن.

تزوجت ليلى طاهر 6 مرات، الأولى وهي في سن الثامنة عشرة عندما تزوجت من رجل الأعمال محمد الشربيني، الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وحدث الطلاق بسبب رفضه عملها في مجال الفن والتمثيل، وتزوجت للمرة الثانية من المنتج والمخرج حسين فوزي، وهذا الزواج لم يستمر مدة طويلة، وبعد انفصالها تزوجت للمرة الثالثة من الكاتب نبيل عصمت، لم يستمر الزواج أكثر من عام، وبعد انفصالها تزوجت من الفنان يوسف شعبان وكان الزوج الرابع، ولكن انفصلا ثلاث مرات خلال زواجهما الذي استمر أربع سنوات ، وأخيرًا تزوجت من الموسيقار خالد الأمير، وكان زواجًا ناجحًا واستمر عشر سنوات من عام 1981 ولكن تم الانفصال.

وقدمت ليلى العديد من الأفلام أهمها الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب، و من المسلسلات التي شاركت فيها: يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد.

وحصلت ليلى طاهر على العديد من الجوائز، آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، كما كرّمها مهرجان شرم الشيخ السينمائي، فبراير 2018، في دورته الثانية.