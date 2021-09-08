ليلى طاهر تعتزل الفن نهائيا احتراما لجمهورها

أعلنت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، اعتزال الفن، بعد ابتعادها عن المشاركات خلال السنوات الماضية، قائلة: (قررت الاعتزال لأتفرغ لحياتي العائلية، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي).

وأضافت الفنانة ليلى طاهر، في مداخلة هاتفية ببرنامج (حديث القاهرة) مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة (القاهرة والناس)، أنه يعرض عليها أعمال فنية ولكنها لا تناسبها، متابعة: (الأعمال اللي بتعرض عليا لا تنسابني وقلت يكفي ما عملته من تاريخ ومفيش داعي أني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد).

وأوضحت الفنانة ليلى طاهر، أن سبب اعتزالها أنها تحترم نفسها وجمهورها ولا تعمل لمجرد الحصول على فلوس، مؤكدة أنها مستمعة بحياتها الآن، مختتمة (اكتفيت بما قدمت في تاريخي واحترم جمهوري ويكفي ما قدمته).

و شاركت ليلى طاهر في العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي تنوعت بين المسلسلات الدينية والاجتماعية والكوميدية منها (القضاء في الاسلام، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، فوازير عمو فؤاد، عائلة الأستاذ شلش).

و كان أخر اعمال الفنانة ليلى طاهر هو الجزء الرابع من السيت كوم (الباب فى الباب) ، والذي شاركت بطولته كل من أحمد خليل وشريف سلامة .