ليلى عبدالله تدافع عن "قماشة" في "دفعة لندن".. "الكلمة مو عيب ولا حرام"

ما يزال المسلسل الدرامي "دفعة لندن" يحدث حالة من الجدل مشاهده الجريئة وألفاظه، التي اعتبرها البعض لا تناسب المجتمع الخليجي المحافظ.

ليلى عبدالله تثير غضب المتابعين في "دفعة لندن"

ومن بين المشاهد التي أثارت جدلًا كبيرًا مشهد لـ"قماشة"، التي تجسد دورها الفنانة الكويتية رهف محمد، تتحدث مع صديقاتها في السكن، حينها تتفوه بكلمة "ستيانة" أي (حمالة صدر)؛ وهو ما أثار حفيظة المشاهدين واستيائهم.

بدورها، ردَّت ليلى عبدالله على الهجوم العنيف الذي تعرضت له زميلتها، مشددةً على أن الكلمة ليست "عيبًا" أو "حرامًا" كما يشير إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخرت من ردود الفعل واصفةً إياه بـ"المبالغ به"، كما أوضحت أن من وراء هذه التعليقات يتصفون بـ"النفاق".

وأوضحت أن مقتنيات المراة وحاجياتها ليست بالعيب، ولا يجدر بالمرء التخفي والخجل من الحديث عنها.

وأكَّدت أن بالنسبة لها الموضوع عادي جدًا، حيث قالت: "بالنسبة لإلي كليلى ما أبرر لحق أي أحد أنا بالنسبة لي أحس أنه الكلمة مافيها شي.. أغراض البنات مو عيب ولا حرام، أشوف أن هذا الشي عادي".

ردود فعل المتابعين

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من رد عبدالله، فكتبت إحداهن: "زين المسلسل الجاي استخدمو كلمت كوتكس بعد احلا سوي دور انج تطلعين من الحمام وتسألين رفيجتج اذا عندها كوتكس لان جتج الدوره".

وأضافت أخرى مهاجمة: "يعني كلمة ستيان ؟ وكلام يوصف فيه جسم المراة هذا كلام عادي مو حرام..فيه مراهقين المفروض تأجيل هالمسلسلات لبعد رمضان"، وتابعت أخرى: "اي حبي عيب شنو وين قاعده … لما تكونين فبيتكم وبين اهلج تكلمي بالطريقه الي تناسبج بس تبين الكون والدنيا تتغير عشان مزاجج لا ما راح يصير".



أحداث مسلسل "دفعة لندن"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي إجتماعي يتناول حياة مجموعة من الطلاب الذين يدرسون في إحدى جامعات العاصمة البريطانية لندن، ويسلط الصوء على تصرفاتهم وسلوكياتهم في الغربة.

وأكَّدت كاتبة العمل أن جرعة الجرأة والإثارة في المواضيع المطروحة في المسلسل جرى مضاعفتها، مقارنةً بالموسمين الابقين للعمل في "دفعة بيروت" و"دفعة القاهرة".

ويشارك في العمل العديد من النجوم من مختلف الجنسيات أبرزهم: ناهد السباعي، وليلى عبد الله، ووسام حنا، وحمزة العيلي، وروان مهدي، وعدد كبير من الفنانين.