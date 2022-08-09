هل انسحبت ليالي دهراب من دفعة لندن؟

بعد طول انتظار، كشف عن أسماء الفنانين المشاركين في مسلسل "دفعة لندن"، وكان من بينهم الفنانة الكويتية ليالي دهراب ، إلَّا أنها أثارت الشكوك بشأن انسحابها من العمل في مقطع فيديو نشرته مؤخرًا.

وكانت ليالي دهراب شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع "سناب شات" مقطع فيديو غريب مُثيرة التساؤلات حول انسحابها، قائلة: "انا حاليًا بعد ساعة متجهة للمطار رادة الديرة.. إن شاء بشوفكم بالكويت"، وبدا على ملامحها الحزن وعدم الحماس.

وانهالت التعليقات المتسائلة حول معنى الفيديو، لاسيما أن سفرها إلى الكويت جاء مفاجئًا؛ وبدأت التكهنات حول الأسباب التي دفعتها للتخلي عن المسلسل، فمنهم من أعزاه لأسباب مادية وعدم مناسبة الأجر، والبعض الآخر رآى أن هناك مشكلة جمعت بين دهراب وأحد المشاركين في العمل.

فعلَّقت إحدى المتابعات ساخرة: "شكلها ماديه وانتفخت كثير من ماجاها من مدح في مسلسل امينه حاف وصارت تطلب مبالغ اكبر من امكانياتها ودورها والمنتحج طبيعي يرفض وتنطرد 😂 حبيبتي لاتنتفخين تنبطين".

من جهة أخرى، رأى البعض أن مقطع الفيديو خاصتها لا يتضمن تصريحات عن انسحابها من المسلسل، فعلَّقت إحداهن: "يمكن مانسحبت يمكن خلصت مشاهدها او يمكن مسافره عندها شي ضروري بالكويت وترجع".

وعلى صعيد آخر، تتضمن قائمة المشاركين في مسلسل "دفعة لندن": إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، ولولوة الملة، وعلي كالكولي، وليالي دهراب، وحمد أشكناني، وخالد الشاعر، ومحمد الرمضان، وناصر عباس.

وصرَّحت هبة المشاري في إحدى اللقاءات أن الجزء الثالث من السلسلة يجري فيه تغيير الأحداث من حيث جغرافية المكان والفترة الزمنية التي تشهدها الأحداث، كما سيزيد مستوى الجرأة؛ ففي "دفعة لندن" سيتطرقون إلى الهوية والإنسانية بشكل عام.

وقد حقق المسلسلان التلفزيونيان "دفعة بيروت" و"دفعة القاهرة"، للكاتبة هبة مشاري حمادة، على نجاح ساحقٍ منذ عرضهما على منصة "شاهد".

