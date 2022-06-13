ليلى عبدالله ترفض تجميل أنفها.. وتنصح الفتيات بحب أنفسهن

أعربت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت، ليلى عبدالله، عن ثقتها بنفسها وحبها لشكلها، مؤكدة أنها لا تشعر بأنها مهووسة تجميل، بعد المعاناة التي مرَّت بها حينما قررت نفخ شفاهها.

ليلى عبدالله ترفض إجراء عملية تجميلية

وفي سباق ذلك، شاركت ليلى عبدالله متابعيها سؤال أرسلته لها إحدى متابعاتها على تطبيق "سناب شات" تنصحها بإجراء علية تجميل لأنفها أو باستخدام مستحضرات التجميل لتصغيره، إلَّا أن ردَّ الفنانة جاء كالتالي: "الحمد لله ما عندي هذا الهوس، هوس أن كل شيء في وجهي يكون 10/10 أو مرتب وما فيه عيوب، يمكن مش مشكلة أخضع لشوية فيلر أو بوتكس واهتمام ومكياج عادي، لكن كل 5 دقائق عملية أحس متعب، حتى في حق صحتنا النفسية".





وأكَّدت ليلى أنها تحب نفسها كما هي، سواء زاد وزنها أو كبرت حجم الهالات تحت عينيها، وأضافت: "راح يتعبكم هوس الجمال والمثالية، عشت هالمعاناة فترة بس الحمدالله يا رب طلعت منه وحبيت نفسي حتى لمن يزيد وزني أو بشرتي تتعب أو تزيد العالات تحت عيوني احب نفسي اعشقها بكل عيوبها أحبها".

ونصحت الفتيات على تطوير أنفسهن والقيام بالأمور التي يحببنها، وكتبت: "اشتغلي على نفسج وراحتج النفسية تعلمي اشياء جديدة أقري تطوري سوي الاشياء اللي تحبينها اذا عندج اهداف ما حققتيها اشتغلي عليها".

وتابعت: "اتمنى من كل بنت تحب نفسها وتحب عيوبها وبدال ما تخشها تظهرها عادي حنا بشر مو روبوتات لازم كلنا نشبه بعض".

ليلى عبدالله تزيل الفيلر

وكانت ليلى عبدالله قد اتخذت قرار الخضوع لعملية جراحية من أجل إزالة مادة الفيلر من شفتيها بعدما تسبب لها بآلام والتهابات أدَّت إلى تغيُّر شكلها.

وشاركت عبدالله متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" صورة لمادة الفيلر التي استخرجتها من شفتيها، وعلَّقت: "تخيلووو، ملتهبة ومليون شي صاير".



ونشرت صورة لها من داخل غرفة العمليات، وكتبت: "طبعًا كنت خايفة بس قاعدة أسوي روحي عادي وقوية.. وأحس قلبي شوي ويطلع من دبي مو بس من مكانه من كثر الخرعة بس الحمد الله سهالات والحمد الله مستانسة تخصلت من هالمادة المؤذية شكلها يخرع لمن شالها الدكتور، الله يحفظكم ويحفظ الكل".

وكانت عبدالله قد خضعت لعملية تجميلة في منطقة الفم التي حقنت بمادة الفيلر، إضافةً إلى تغيير شكل الحاجبين، فيما خمن البعض أنها حقنت وجهها بالفيلر من أجل تحديده وابراز مناطق مُعينة منه.