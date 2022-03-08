ليلى علوي تتعرض لإصابة بالغة أثناء تصوير (دنيا تانية)

كشفت النجمة ليلي علوي عن تعرضها للإصابة، وذلك أثناء تصوير أ مسلسلها الرمضاني الجديد (دنيا تانية) تطلب منها ضرب برواز صور بيدها، وهو ما تسبب في إصابتها بقطع في الكف، تطلب 9 غرز لعلاجه.

وكتبت النجمة ليلي علوي علي حسابها بموقع (إنستغرام) فائلة: (شكرًا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت أطمنكم الحمد لله، امبارح أثناء تصوير مشهد صعب، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل ٩ غرز ورجعت للتصوير بعدها على طول).

مسلسل (دنيا تانية) تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقى ويشارك في بطولته مجدى كامل ومي سليم وفراس سعيد تأليف أمين جمال إخراج أحمد عبد العال.

وكانت ليلى قد أعلنت غيابها عن دراما رمضان بسبب ضيق الوقت إلا أنها تراجعت عن هذا القرار بعد أن وجدت أن المسلسل الجديد تدور أحداثه في ١٥ حلقة.