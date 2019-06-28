ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها: برافو عليك عملتها!

نشرت الفنانة ليلى علوي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (إنستجرام ) صور لها برفقة نجلها خالد خلال احتفلها بنجاحه .

وعلقت قائلة : (ده مافيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جدًا يا خالد، مبروك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها) .

وتابعت : ( وشكرًا لكل المدرسين ولـ Mes اللي بتحتضن ولادها، وشكرًا يا خالد انك عملتها ومبروك للدفعة كلها ومبروك لكل الناجحين) .

وظهرت ليلى علوى خلال الأحتفال وهي ترتدي فستان انيق من اللون الأحمر ، وقد حظي على إعجاب المتابعين.