ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها: برافو عليك عملتها!

منشور 28 حزيران / يونيو 2019 - 03:11
ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها
ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها

نشرت الفنانة ليلى علوي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (إنستجرام )  صور لها برفقة نجلها خالد خلال احتفلها بنجاحه . 
وعلقت قائلة : (ده مافيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جدًا يا خالد، مبروك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها) . 
وتابعت : ( وشكرًا لكل المدرسين ولـ Mes اللي بتحتضن ولادها، وشكرًا يا خالد انك عملتها ومبروك للدفعة كلها ومبروك لكل الناجحين) . 
وظهرت ليلى علوى خلال الأحتفال وهي ترتدي فستان انيق من اللون الأحمر ، وقد حظي على إعجاب المتابعين.


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