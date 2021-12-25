ليلى علوي تهنىء جمهورها بالكريسماس بهذه الصورة

حرصت النجمة ليلى علوي على تهنئة جمهوها بالكريسماس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

ونشرت ليلى علوي صورة لها برفقة اصدقائها وعائلتها وعلقت قائلة: (استمتع بعيد الميلاد المبارك مع العائلة والأصدقاء وأحبائك ، عيد ميلاد مجيد).

يذكر ان حلت الفنانة ليلي علوي ضيفة على برنامج (مساء دي ام سي) والمذاع عبر قناة ( دي ام سي)، للحديث عن أحدث أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية.

و قالت الفنانة إن 2021 من الناحية العملية، كان عام مليء بالخير، وهناك حالة من الرضا عنها، وبدأت بفيلم (ماما حامل)، مشيرة إلى أنها عندما قرأت الورق الخاص بالفيلم أحبته كثيراً، وضحكت من قلبها، وأنها كانت سعيدة بالعمل مع الفنان بيومي فؤاد، والشباب الجديد على الساحة الفنية، وكانت تجربة ممتعة.

قالت: (ولكن من ناحية أخرى فقدنا أشخاص عزيزة على قلوبنا، ومن المستحيل أن ننساهم، ونتذكرهم دائما بالخير وندعي لهم، والحمد لله هي سنة الحياة).