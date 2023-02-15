ليلى علوي في جلسة تصوير مستوحاة من أجواء (الفالانتاين)

البوابة-نشرت النجمة ليلى علوي صورا جديدة لها مستوحاة من أجواء عيد الحب، حيث ارتدت اللونين الأحمر والأسود، و حملت بالونا أحمرا، وعلقت على صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلة: (أرسل حبي للجميع.. عيد حب سعيد).

و في مداخلة مع الإعلامية سهير جودة عبر قناة (النهار)، قالت النجمة: (في عيد الحب أجمل هدية هي الوردة الحمرا، والمشاعر الصادقة، والشيكولاتة الداكنة، ودي موجودة عندي طول الوقت).

وفنيا، تواصل ليلى علوي أنها تصوير عمل سينمائي جديد بعنوان (سهل حشيش)، ومن المتوقع عرضه قريبا، نافية وجود أى أعمال درامية تعرض لها فى السباق الرمضاني هذا العام 2023.

يذكر أن الفيلم من إخراج محمود كريم، تأليف لؤي السيد، وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، طه دسوقي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين.