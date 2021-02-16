بطلة مسلسل "حياة" مفقودة بعد أن طردها زوجها الذي يكبرها بـ 48 سنة من المنزل!

تداولت الصفحات الفنية التركية خبر مفاده أن نجمة المسلسل التركي الشهير "حياة" مفقودة بعد شجار وقع بينها وبين زوجها.

وقيا أنه تم القاءء ملتام ميرال أوغلو من القصر على يد زوجها بعد خلاف شديد بينهما من دون التطرق على الأسباب وراء هذا الخلاف وسط رعب كبير من أكبر أصدقائها الذين لا يعلمون أين هي.

هذه ليست المرة الأولى التي يدب بها الخلاف بين الثنائي، وعلقت الممثلة في إحدى المرات حول انتقادات فرق العمر بـ "فارق العمر ليس بمشكلة، فهو قلبه شاب جدا، ولا تهمني ثروته أو الجنسية الأمريكية، نحن حبنا من النظرة الأولى وتقديمه لعرض الزواج كان رومانسي جدا، أي امرأة مكاني كانت ستقبله هذا اختياري وأنا سعيدة، أنتظر احترامكم".

زواج الممثلة كان سرياً في البداية وتم الإعلان عنه من قبل المغني التركي أونور أكاي بتصريح جاء فيه "ملتم ميرال اوغلو عاشت الدور الذي لعبته في الحياة الحقيقية، حيث كانت في المسلسل قد أجبرت على الزواج عندما بلغت الـ15 عام من عباس رجل الأعمال الذي يبلغ من العمر 70 عامًا".

وأضاف "تزوجت سرًا من رجل ثري أمريكي يبلغ من العمر 80 عامًا يدعى باتريكل، وهو أكبر منها بـ 48 عامًا. كما أنها تذهب إلى المدرسة لدراسة اللغة الإنجليزية، ويذهب زوجها ليصطحبها يوميًا بسيارتها. "





من هي ملتام ميرال أوغلو

هي ممثلة تركية، ولدت في 13 يناير 1987 في ديار بكر، وانتقلت عائلتها من ديار بكر إلى مدينة إسطنبول لتحسين أحوالهم المعيشية. تخرجت من أكاديمية مجدات جزين للفنون الجميلة.

وتعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، من أهم أدوارها التلفزيونية مسلسل حياة الذي عرض بعام 2011 وأخذت فيه دور البطولة. يذكر أن اوغلو كانت متزوجة من الممثل والمخرج طيفور أيدين في 2016، وتطلقت بهدوء في عام 2017.

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