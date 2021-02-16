مذيعة برامج الـ MBC تطل على الجمهور بإطلالة جريئة وتتعرض لانتقادات لاذعة.. هل تجاوزت الحدود؟

تعرضت الاعلامية الفلسطينة عزة زعرور إلى هجوم حاد من رواد السوشال ميديا بعد أن شاركت صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام.

وظهرت عزة مرتدية ملابس رياضية إلا أنها لم تتوقع أن تتلقى هذا الهجوم الحاد من الجمهور بسبب إطلالتها والتي كانت التعليقات عليها "شو هاللبس المخزي الله يخزيكي".

وتابع آخر "لو طالعة مفصخة بعد احسن لها !! اش دعوة هالملابس الضيقة المفصلة جسمها"، وكان هناك تعليق "حبيبتي طلعي ع حالك منظرك مو تمام ملفت حرام يا بنتي"، واضاف آخر "ياخساره اتغير لبسها كل ماربنا يجبر خاطرهم يتواقحو اكتر".

من جهة أخرى، كانت عزة قد دخلت القفص الذهبي بزواجها من شاب يحمل الجنسية السورية منذ حوالي السنة وأعلنت الخبر بمنشور جاء فيه "قابلوا رجل أحلامي"!.

وتم الزواج وقتها في دبي بحضور الأقارب والأصدقاء واتسم بالبساطة، أما فيما يتعلق بإطلالتها فقد اختارا عزة فستان من دون أكمام مع طرحة طويلة، لتتخلى بعدها عن الطرحة وتكتفي بتسريحة شعرها أبرزت ملامح وجهها.

وما لا يعرفه الكثير أنها كانت متزوجة سابقاً من رجل يدعى "أحمد الشما" إلا أن الزواج انتهى بعد 7 سنوات لتدخل بعدها في قصة الحب التي جمعتها بزوجها الحالي والتي تكللت بالزواج.

يذكر أن عزة اكتستب شهرتها من تقديم برامج الأطفال على قناة الـ MBC 3 قبل أن تقدم استقالتها للمحطة.

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