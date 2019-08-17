لينا أحمد الفيشاوي تحرج والدها و تقاطعه الكترونيا!!

وجه أحد متابعي لينا الفيشاوي - ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، سؤالًا لها عبر (ستوري) حسابها على (انستجرام)، يستفسر فيه باللغة الإنجليزية عن علاقتها بوالدها إن كانت جيدة أم لا.

وقامت لينا الفيشاوي بالرد على السؤال، في استهجان قائلة بالإنجليزية، : (ربما من الأفضل أن تسأله عن ذلك).



وأثارت لينا ا حالة كبيرة من الجدل، بعدما سُلطت عليها الأضواء بعد الرسالة المؤثرة التي نعت بها جدها الراحل الفنان القدير فاروق الفيشاوي قبل أسبوعين، ما جعل الأنظار تتجه لحسابها الشخصي على (إنستجرام).

وبمراجعة حساب لينا الفيشاوي، تبين أنها دشنته في العام 2015 وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة على انستجرام.

وتبين أيضًا أن هناك قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوي، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها، حسب موقع صدى البلد.

لينا الفيشاوي لا تزال متواجدة في بريطانيا حتى الآن حيث تدرس في لندن ولم تتمكن من التواجد في عزاء جدها فاروق الفيشاوي بالقاهرة، نظرًا لأن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها هند الحناوي لتدرس في لندن إلا أن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.