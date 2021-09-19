لين الصعيدي تتصدر حديث السوشال بسبب اطلالتها الأخيرة

انتشرت عبر عدد من الصحفات المعنية بأخبار المشاهير صور للشابة الأردنية لين الصعيدي في أحدث ظهور لها يجمعها مع والدها المنشد عمر الصعيدي.

وظهرت لين الصعيدي في الصور من أحد المناسبات الخاصة والتي يبدو أنها حفل زفاف مرتدية فستان باللون البنفسجي الغامق بدون أكمام، وتركت لين شعرها المموج منسدلًا مع وضع اكسسوار ورفعه من ناحية الغرة.

وبعد تداول الصورة بشكل واسع عبر الجمهور عن صدمتهم الكبيرة بسبب اختلاف الشابة لين التي عرفها الجمهور كطفلة في قناة طيور الجنة.

فيما تفاعل البعض بسبب أن لين أصبحت شابة فيما والدها لم يختلف شكله منذ سنوات، وقال البعض إن لين بدت كأنها زوجة أو خطيبة عمر الصعيدي وليس ابنته.

كما حظيت الصورة بالعديد من التعليقات الأخرى حول كيف أصبحت شابة سريعًا، فيما تغزل عدد كبير بجمالها مؤكدين أن عمر الـ 16 هو عمر الشباب وطبيعي بأن تظهر بهذا الشكل.

لين الصعيدي وقناة طيور الجنة

لين الصعيدي من مواليد عام 2005 وهي ابنة عمر الصعيدي وبدأت مشوارها في عالم الشهرة من خلال مشاركتها مع عائلة المقداد في غناء عدد من الأناشيد المخصصة للأطفال والتي عرضت على قناة طيور الجنة.

عمر الصعيدي والد لين

وعمر الصعيدي هو منشد أردني من أصل فلسطيني عاش فترة طويلة من طفولته في الكويت، في عام 1994 انضم الى فرقة طيور الجنة، وفي عام 2008 وبعد أن تحولت الفرقة إلى قناة تلفزيونية شغل عمر الصعيدي منصب مدير عام.

وفي عام 2013 انتقل عمر الصعيدي من قناة طيور الجنة الي قناة نون والمخصصة ايضًا للاطفال وقيل حينها أن مشاكل وقعت بينه وبين خالد مقداد مالك قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة

وبالحديث عن قناة طيور الجنة فقد كانت أول قناة مخصصة للاطفال وحظيت بشعبية كبيرة جدًا وتديرها عائلة المقداد المكونة من الأب خالد مقداد والزوجة مروة حماد بالإضافة للأبناء الوليد والمعتصم وجنى الذين حفروا بذاكرة الجمهور بشكل كبير.

وأنجب خالد مقداد بعد شهرة طيور الجنة التوأم اياد وجاد، وقبل ما يقارب العام أنجب طفله الأخير سند

