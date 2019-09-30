مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة

يمتد مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة على مدى يومين، يسلّط خلالهما الضوء على مستقبل النقل المعاصر. يتضمّن المؤتمر محاضرات حول تأثير التكنولوجيا على الاستثمار والنقل، بالإضافة إلى معرض لاستكشاف المنتجات المتعلّقة بالسيارات ذاتية القيادة.



قابل أبرز الخبراء واستمع إلى محاضراتهم حول تحسين وتبني تكنولوجيا القيادة الذاتية، واستكشف التكنولوجيا الموجودة حول العالم. يمكن للضيوف الاستماع إلى روّاد هذا المجال بما في ذلك مؤسّس "تو غت ذير"، ومدير شركة "كريم"، ومدير الأبحاث والإبداع في مجموعة "فولفو" أميركا الشمالية، وغيرهم.

التاريخ 15 أكتوبر - 16 أكتوبر 2019 الفئة أعمال الموقع قاعة زعبيل 4-6، مركز دبي التجاري العالمي الهاتف +971 4 408 2812 رسم الدخول 1465 درهم (399 دولار) الموقع الإلكتروني https://sdcongress.com/