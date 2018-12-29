ماجدة الرومي تتألّق في حفلها الأول في السعودية..(صور وفيديو)

ماجدة الرومي

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات شتاء طنطورة في محافظة العلا، والذي كان مساء يوم الجمعة الـ28 من ديسمبر، وكان الشعب السعودي قد استقبل الرومي بحرارة ورحبوا بها عبر تويتر قبل وصولها.

وكانت ماجدة الرومي قد تحدثت من خلال إحدى المقابلات وعلقت على زيارتها وإحيائها لحفل غنائي لأول مرة في السعودية وقالت: " بكل الحب اللي بقلبي بغني، لكل احترامي للأرض بغني، بكل تقديري بكل إعجابي، هاي اليوم عمنعمل اليوم أول خطوة ووراها خطوات أكيد، لأنو بعرف إنو السعودية بلد غالي عقلبنا نغني فيه، وفرحنا كتير كبير بهالانفتاح للي عم بمثلوا لإلنا اليوم لنلتقي بحضنه الكريم هالبلد الحبيب".

وتابعت: "إن شاء الله دايمًا يكون إلنا رجعة، وصدقني بحلفلك لو أنا بدي بادلن هالمحبة اللي شفتا منن هالتقدير هالاحترام هالوقفة، بس قلولي شو عايزة أنا لو بدي ردلن والله يعطيني القوة صدقني عندي نية أعمل عرس".

وكانت الفنانة اللبنانية قد أعلنت عن قدومها لأرض المملكة من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر، وفيما بعد عادت ونشرت تغريدة أخرى شكرت فيها المعجبين والمحبين على حفاوة الاستقبال والترحيب الحار.