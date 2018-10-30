ماجدة الرومي تحقق رقم قياسي جديد بعد نفاذ تذاكر حفلها القادم في غضون 3 دقائق!

الفنّانة ماجدة الرومي

حقّقت صاحبة الصوت المميّز الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي سابقة لا مثيل لها وتليق بها للغاية، وذلك عندما نفذت تذاكر حفلها القادم وتم بيعها في وقت قياسي وصل إلى ما يقارب الـ3 دقائق فقط.

وكان قد تم الإعلان عن حفل الفنّانة ماجدة الرومي الذي سيقام في الـ12 من نوفمبر الشهر القادم، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح دار الأوبرا في مدينة القاهرة، ويأتي هذا الحفل بعد غياب 18 عامًا لتعود هذه المرة وسط شوق كبير من محبيها لسماع صوتها الشذي المليئ بذكريات الزمن الجميل.

وحددت الجهة المنظمة للحفل موقع إلكتروني ليتم بيع التذاكر من خلاله وذلك تجنبًا لاستغلال البعض لهذه المناسبة والقيام ببيع التذاكر في السوق السوداء، وبمجرد مرور 3 دقائق كانت التذاكر قد نفذت بشكل كامل، مما جعل الجماهير تطالب دار الأوبرا بطرح المزيد من التذاكر، بالإضافة إلى شاشة عرض ضخمة في الساحة، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من متابعة نجمتهم المفضلة.

يشار إلى أن مهرجان الموسيقى العربية سيضم 43 حفل فني على 7 مسارح (الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية والجمهورية ودمهنور والإسكندرية وطنطا) ، وسيشارك في فعاليات المهرجان 72 فنان وفنانة من دول عربية مختلفة.