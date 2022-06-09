ماجدة الرومي تروج لأول حفل لها في جدة

تحيى النجمة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي حفلا غنائياً ضمن حفلات موسم جدة الغنائي، وذلك يوم 16 يونيو/حزيران الجاري، حيث روجت للحفل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام)، وكتب معلقة: (أول حفل في موسم جدة قريباً أنتظركم).

بدوره، نشر الحساب الرسمي لـ(روتانا لايف) على موقع (أنستغرام) ، البوستر الترويجي للحفل،مصحوباً بتعليق : (شوف شوف شوف يا حبيبي شوف.. السيدة ماجدة الرومي لأول مرة في جدة).

كما وتستعد النجمة ماجدة الرومي لطرح أغنية جديدة، خاصة بعد أن ظهرت من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على (أنستغرام)، داخل الاستديو برفقة فريق عملها أثناء التحضير للأغنية الجديدة وعلقت ماجدة الرومي على مقطع الفيديو الذي نشرته قائلة (قريبا).



وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة ماجدة الرومي مع مقطع الفيديو الذي نشرته بمجموعة من التعليقات، معربين عن سعادتهم بما سوف تطرحه نجمتهم المفضلة من أغنية جديدة.