ماجدة الرومي تستعد لطرح أغنيتها الجديدة (غنوا بكل اللغات)

فاجأت المطربة ماجدة الرومي جمهورها بكشف الستار عن قرب طرحها أغنية جديدة بعنوان (غنوا بكل اللغات)، حيث نشرت الفنانة اللبنانية، (برومو) دعائيا لأغنيتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، والذي يكشف عن مقطع صغير من الأغنية، وتقول ماجدة فيه: (هالدنيي اللي هروا وراقا باقي برزمتها سنين)، جسب موقع اليوم السابع.

وعلقت ماجدة الرومي، على مقطع الفيديو الدعائي لأغنيتها الجديدة، وكتبت: (غنوا بكل اللغات.. قريبًا ماجدة الرومي..) كورونا لبنان.. خليك في البيت)، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل حول عملها الغنائى الجديد، لكن موقع (نبض) اللبناني، كشف عن بعض الكواليس، حيث أوضح أن الأغنية من تأليف ماجدة الرومي، ألحان وتوزيع الموسيقى ميشال فاضل، تسجيل أستوديو رالف سليمان، ميكس وماسترينج ادوارد مونيير، تحت إشراف شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي.