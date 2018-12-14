ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ62...صورة

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ62

احتفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ62، وسط مجموعة من أصدقائها في بيروت، وعقب مشاركتها الاحتفال وجهت الفنانة ماجدة الرومي رسالة شكر لكل ما شارك الاحتفال ولكل جمهورها، قبل أن تقوم بتقطيع (التورتة)، حسب اليوم السابع.

وتحتفل المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ62، والتى يصفها جمهورها بملاك الطرب، كونها أحد أبرز أيقونات الغناء اللبناني والعربي أيضًا، ولدت الفنانة الكبيرة بكفر شيما، بلبنان يوم 13 ديسمبر 1956، وبدأ تاريخها الفني عام 1975 بأغنية (عم بحلمك يا حلم يا لبنان).

كما غنت ماجدة للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء، وفى أغلب المهرجانات الكبرى في العالم العربي، وأطلق عليها عدة ألقاب منها (ملاك الطرب العربى) و(مطربة المثقفين) للدلالة على تميُّز صوتها ورقي فنها.