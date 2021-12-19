ماجد المصري يبكي في عقد قران ابنته.. فيديو مؤثر

احتفل الفنان ماجد المصري بعقد قران ابنته ماهيتاب من زوجته الأولى الفنانة المعتزلة منى اش اش، وارتدت العروس فستان باللون الأبيض مع حجاب بنفس اللون فيما ظهر المصري مع الشيخ ببدلة باللون الرمادي

ماجد المصري لم يتمالك نفسه

وانهار الفنان المصري بعد عقد قران ابنته واحتضنها وبدأ كليهما بالبكاء في مشهد وصفه الجمهور بالمؤثر، معلقين على مدى صعوبة مفارقة الأب لابنته

وجاء في التعليقات: "فراق الابو صعب ياحلو حنية الابو ع بنته لو تلفين الدنيا كلها مثل حب الابو وخوفه ما تحصلين"، فيما تمنى الكثير لابنته حياة زوجية سعيدة مع عريسها الشاب مصطفى القاضي

تزوج ماجد المصري في بداية حياته الفنية من المطربة منى اش اش التي كون معها فرقة حملت اسم ماجد ومنى وانجب منها ابنته ماهيتاب وابنه احمد

وبعد انفصالهما تزوج المصري من السيدة رانيا ابو النصر وأنجب منها ابن وانبته، ابتعد المصري عن الغناء بعد فترة من انفصاله عن زوجته واتجه إلى التمثيل وحقق في هذا المجال النجاح الكبير

ماجد المصري وانباء انفصاله عن زوجته

تنتشر بين فترة وأخرى أنباء عن انفصال ماجد المصري عن زوجته رانيا ابو النصر الا ان الثنائي ينفيان الخبر من خلال نشر صور وفيديوهات تجمعهما وتؤكد متانة علاقتهما

يُشار إلى أن الفنان المصري شارك كضيف شرف في مسلسل نسل الاغراب الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، كما يصور حاليًا دوره في فيلم اهل الكهف