ماجد المهندس مصدوم برد هذه الفتاة.. فمن عنت بكلامها "ما يستاهل"؟

يتعرض الفنان العراقي ماجد المهندس لمفاجآت كثيرة أثناء عروضه الغنائية، فمرة تقفز فتاة على خشبه المسرح لاحتضانه، ومرة يصرخ أحد الحضور باسم أغنية يوَّد سماعها، وفي آخر المواقف التي تعرض لها فتاة لا توَّد مصالحة حبيبها.

طلب ماجد المهندس من الحضور خلال إحدى حفلاته بمصالحة الأشخاص الذين يحبونهم، وقال: "إذا زعلتو اللي تحبون صالحوهم بوردة أو هدية أو أغنية"، لكن يبدو أنه لم يتوقع رفض فتاة ذلك حيث صرَّخت إحدى الفتيات عاليًا "ما يستاهل" ما أثار ذلك ضحكه وصدمته.

وتصدر مقطع الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات الساخرة على الموقف، فكتبت إحداهن: "عفيه عليج ذيبه ميستاهل".

وعلَّق آخر: "ليش صدمة بهذا الزمن بالذات اللي كانت صدمات صارت طبيعية مو كل واحد يزعل عليك يستاهل رضاوة".

وأشادت إحدى المتابعات بشخصية المهندس ورقته، وكتبت: "فيما أشارت أخرى إلى رقي المهندس، قائلة "أحسه عايش بسلام نفسي مع ذاته ومع الناس روقان غير قابل للكسر. تعامله راقي وشخصيته ارقى".

وعلى الصعيد الفني، أطلق المهندي أغنية جديدة تحمل اسم "يا جايبن راسي" من إنتاج شركة روتانا للصوتيات ومن كلمات قوس، وألحان محمد غازي، وتوزيع مدحت خميس، وميكس وماستر جاسم محمد.

وجاء في كلمات الأغنية:

يا جايبن راسي يا واصل اقصاي

لك مدبراتي انا ومقبلاتي

سوي اللي ودك تراك انتا بحماي

الله عطاك العذر لى مماتي

نيابة عن معاليقي واحشاي

ونيابة عن جميع امنياتي

وانا في كامل قوى عقلي ورضاي

سلمت لك يا حبيبي حياتي

يالازم في سواليفي وادعاي

يا قبلتي وين ما هي جهاتي

يازاد روحي و يا شربة الماي

من غيرك اصلا يا حياتي احاتي