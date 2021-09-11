أصالة نصري برفقة زوجها يداً بيد.. وما علاقته بـ ماجد المهندس؟

يبدو أن الفنانة السورية أصالة نصري قد إختارت دخول القفص الذهبي بسرية كاملة على عكس زيجاتها السابقة.

منذ ساعات تم تداول صُورة لـ أصالة نصري برفقة زوجها والذي تبين أنه الشاعر العراقي فائق حسن خلال تواجدهما في الرياض وبالتحديد خلال خروجهما من أحد المطاعم يدا بيد، كما تم تداول صُور أخرى لهما من داخل مطعم آخر وهما يتناولان عشاء رومانسي معاً.

من هو زوج أصالة نصري ؟

زوج أصالة نصري يدعى فائق حسن والذي هو في نفس الوقت مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس ويبلغ من العمر 52. فايق هو شاعر وكاتب أغاني معروف ومن بين هذه الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً (بين ايديا، يمكن احبك، وحشني موت، وانا حنيت ). فائق كان قد تزوج مرةً واحدة عام 2009 وانفصل بعدها عن زوجته من دون أن يكون بينهما أي أطفال.

زيجات أصالة نصري !

أصالة نصري كان زواجها الأول من أيمن الذهبي والذي تزوجته بعمر صغير ولمدة 14 عاماً وانجبت منه طفليها "شام وخالد" قبل أن تُنهي حياتها معه بالطلاق بسبب موضوع الخيانة الزوجية. من بعدها تزوجت أصالة من المخرج الفلسطيني طارق العريان وانجبت منه طفلين توأم هما "أدم وادهم"، إلا أن الزواج انتهي بالطلاق بعد 14 عام تقريباً وكان السبب أيضاً خيانة طارق لها مع ممثلة صاعدة تدعى نيكول سعفان والتي تصغره بما يقارب الـ 30 عاماً.

انفصال أصالة عن طارق شكل صدمة كبيرة للجمهور كانت أثاره واضحة على نفسية الفنانة السورية التي عاشت أيام صعيبة واضطرت للإستشارات النفسية حتى تتجاوز الموضوع خاصةً بعد أن غدر بها أصدقائها الذين دعوا طارق وحبيبته إلى منزلهم وشاركوا صُورة لهم معاً بعد أيام من إنفصال أصالة بشكل رسمي.

خلال الأشهر القليلة الماضية أُشيع أن أصالة تمت خُطبتها إلى نائب مصري يدعى أحمد عبد المجيد والذي هو متزوج وله أطفال أيضاً، إلا أن الأمر لم يخرج للعلن بشكل صريح من أي طرف منهما وقيل أن الإنفصال كان قد تم من دون شوشرة.

للمزيد من قسم الترفيه:

مي العيدان تفضح ممثله خانت زوجها في منزلهما مقابل ساعه روليكس!

مودل روز في ورطة بعد تخليها عن حمالة الصدر.. والجمهور "وش فيها استخفت"!

رولا سعد بإطلالة فاضحة.. والجمهور "شو وضع جوزها"!