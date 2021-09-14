ماجد المهندس يطرح اغنيته الجديدة (يا جايبن راسي)

طرح المطرب العراقي ماجد المهندس، اليوم الأحد، أحدث أغانيه (يا جايبن راسي) عبر موقع (يوتيوب).

وروج المهندس للأغنية، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية (يا جايبن راسي) من كلمات قوس، ألحان محمد غازي، توزيع مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد، من إنتاج شركة (روتانا). و تقول كلماتها:

يا جايبن راسي يا واصل اقصاي

لك مدبراتي انا و مقبلاتي

سوي اللي ودك تراك انتا بحماي

الله عطاك العذر لى مماتي

نيابةً عن معاليقي واحشاي

ونيابةً عن جميع امنياتي

وانا في كامل قوى عقلي ورضاي

سلمت لك ياحبيبي حياتي

هذا و قد طرح المطرب ماجد المهندس مؤخرًا أغنيتي (مو ضروري) و(كيف أخليك)، عبر موقع (يوتيوب).