ماجد المهندس و يارا في السعودية معا هذه الليلة

يحيي النجمان ماجد المهندس ويارا، حفلاً غنائيًا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء اليوم الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول على مسرح الأويس.

من جهة أخرى، حقق الفنان ماجد المهندس، مليون ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب)، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم (مسكين) .و الأغنة من كلمات: فيصل الشعلان، ألحان: محمد طويحي، توزيع: سيروس.

بدورها طرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة (أنا رحت منك) باللهجة المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور. الأغنية من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد ، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر و قد اخرج الكليب نوبل باسيل .