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ماجد المهندس و يارا في السعودية معا هذه الليلة

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 03:28
ماجد المهندس و يارا
ماجد المهندس و يارا

يحيي النجمان ماجد المهندس ويارا، حفلاً غنائيًا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء اليوم الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول على مسرح الأويس.

من جهة أخرى، حقق الفنان ماجد المهندس، مليون ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب)، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم (مسكين) .و الأغنة من كلمات: فيصل الشعلان، ألحان: محمد طويحي، توزيع: سيروس.

بدورها طرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة (أنا رحت منك) باللهجة المصرية، وهو العمل الذي  حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور. الأغنية من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد ، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر و قد اخرج الكليب  نوبل باسيل .

 

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